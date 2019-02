La notizia triste è arrivata già qualche giorno fa, e si è diffusa a macchia d'olio in tutto il mondo blucerchiato: Giovanna Romanato, la tifosa della Sampdoria che da 60 anni viveva in un polmone d'acciaio dopo una grave forma di poliomelite, si è spenta giovedì mattina. Aveva 72 anni. Da tutto il mondo sono fioccati i ricordi di ex blucerchiati rimasti legati ad una tifosa speciale, a cominciare da Palombo passando per Eder e Gastaldello.



Oggi è stata la giornata dell'ultimo saluto. Nella chiesa gremita presente anche una delegazione blucerchiata composta da Vanessa Ferrero, Attilio Lombardo e Giovanni Invernizzi, oltre ad alcuni giocatori delle giovanili (non è potuta andare la squadra, impegnata nella rifinitura) per dire addio alla coraggiosa blucerchiata. La Samp sta anche vagliando la possibilità di chiedere alla Lega un minuto di silenzio in occasione del match di domani con il Cagliari.