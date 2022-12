Si sono svolte oggi a Roma nel cimitero del Verano le esequie di Mario Sconcerti. Il giornalista toscano e nostro stimato collega per tanti anni è scomparso sabato a 74 anni. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno alla sua famiglia e ha voluto omaggiarlo per l'ultima volta.



Al funerale erano presenti tanti giornalisti, volti noti e qualche ex calciatore, come Roberto Rambaudi, Davide Moscardelli e Fernando Orsi. Sono intervenuti, tra gli altri, l’ex Sindaco di Roma Walter Veltroni, il ds della Fiorentina Daniele Pradè e tanti giornalisti di Sky, Corriere della Sera e Repubblica.