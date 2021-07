- se n’è andato ieri, all’improvviso a 66 anni -. La speciale diversità è stata la cifra stilistica del suo lavoro di regista televisivo., che all’alba degli anni 90 (andò in onda per la prima volta nel 1993) portò nelle case degli italiani una piccola grande rivoluzione. Noi, seduti in divano, guardavamo altri che guardavamo il calcio e ce lo raccontavano. Non s'era mai vista, una cosa così. Beldì seppe rendere brillante quella dinamica - io ti guardo mentre tu guardi qualcosa che poi mi racconterai - inventando. Un calzino, una smorfia, la piega di una maglia, una scarpa in primo piano, uno sbadiglio, un fremito: tutto entrava nell’inquadratura, come mai era successo prima., per poi approdare a Fininvest - la futura Mediaset - come regista di programmi-cult di intrattenimento, «» e «». La sua carriera era proseguita in RAI. Era stato il regista di «Mi manda Lubrano» e di «», con Adriano Celentano mattatore assoluto: la collaborazione tra i due continuò anche in "" (1999) "" (2005) e "" (2007).: durante una di queste edizioni ebbe l’ardire di soffermarsi su uno spettatore che - nelle prime file - si era addormentato, la testa reclinata e le labbra nella placida posa di chi non si sveglierà nemmeno con le bombe., con una compagnia di giro che comprendevae l’esperto di statistiche con una sola espressione - sempre quella -, che concludeva ogni suo intervento con che concludeva ogni descrizione con il tormentone "".. Ad ogni gol della Fiorentina in studio partiva il jingle: «Oh Fiorentina», l’inno della squadra viola, che molti italiani conobbero proprio grazie al tifo di Beldì. Era nato nel 1954, la Fiorentina avrebbe vinto lo scudetto solo l’anno dopo. Non ne aveva ricordo ovviamente, se non per i racconti che gli venivano fatti.La squadra allenata dal Petisso Pesaola, con Superchi e Brizi, De Sisti e Chiarugi, Amarildo e Maraschi. Da ragazzino era innamorato di Rosetta, il Cecco, centromediano del primo scudetto, conosciuto di persona a Novara, dov’era cresciuto, figlio di uno dei più geniali creativi della televisione italiana degli anni 60. Ma, il campione che con i suoi gol aveva fatto sognare un’intera città. Quando è mancato - venerdì sera - era nella sua casa di Magognino, sul lago di Stresa, in provincia di Novara. La compagnia di amici lo aspettava al vicino circolo di Levo, si erano dati tutti appuntamento per seguire Italia-Belgio.