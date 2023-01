All'età di sessantanove anni è morto Vito Chimenti a causa di un malore improvviso accusato negli spogliatoi del campo di Pomarico, provincia di Matera, prima della gara tra Pomarico e Real Senise. A nulla è valso l'intervento degli operatori del 118.



CHI ERA - Nato a Bari nel 1953, Chimenti ha giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo (29 reti in due stagioni), Taranto, Salernitana e Lecco. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano. E' stato l'attaccante che ha inventato la 'bicicletta', il modo con cui saltava gli avversari che provavano a fermarne la corsa verso la porta.