. Uomo chiave, arma devastante, coniglio nel cilindro di Pioli capace, da terzino, di segnare 4 gol e servire altrettanti assist.. Un problema riscontrato nella passata stagione, con Rodriguez e Laxalt nel ruolo di comparse, e ripetutosi quest'anno., spesso costretto agli straordinari. Uno stress psicofisico che può portare, come sabato contro la Sampdoria, a goffi errori causati dalla scarsa concentrazione.Sul taccuino dei dirigenti c'è, da tempo,: classe 1997, uruguaiano, è uno dei punti di forza del Palmeiras, con cui l'anno scorso ha vinto la copa Libertadores., alimentata anche dall'interesse di big come Real Madrid e Barcellona. Blaugrana che, a loro volta, hanno pretese simili per, altro profilo molto gradito dalle parti di via Aldo Rossi: 15 milioni il prezzo fissato dai catalani per il terzino, su cui c'è anche il Napoli. E proprio a Napoli vive e lavora, ancora per poco,: l'albanese non rinnoverà il contratto con i partenopei ed è stato proposto a Milan, Roma e Lazio. Dalla sua ha 10 anni di esperienza in Serie A, ma la richiesta d'ingaggio è di 3 milioni, decisamente fuori budget per il Milan.