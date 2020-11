Il saluto di Leoa Diego Armando. Così il numero 10 del Barcellona e della nazionale argentina ha voluto dirgli addio sui suoi profili social ufficiali: “Una giornata molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e colgo l'occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici"​.