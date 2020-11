"E' unico, per tutto". Prima di Inter-Real Madrid, Javier Zanetti è intervenuto a Sky Sport per parlare di Diego Armando Maradona, scomparso nelle scorse ore: "E' unico per tutto quello che ha fatto, per come ci ha reso felici in un campo da calcio. Dribblava anche nella vita le sue difficoltà e poi restava in piedi. Io, come tutti gli argentini, ancora non ci credo: una tristezza per tutti quelli che amano questo sport. Il Mondiale del 1986? Ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita, una grandissima gioia. Diego ci ha trasmesso l'amore per questo sport e penso che in ogni campetto di calcio lui vivrà sempre: vivrà la sua essenza".