Il Milan sta per dire addio a Tiémoué Bakayoko, la definizione è ormai a un passo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il centrocampista francese ha accettato la proposta dell'Adana Demispor e presto raggiungerà la squadra guidata da Vincenzo Montella in Turchia.



I DETTAGLI - Al rientro del Milan da Roma, nella giornata di mercoledì, sarà firmata la risoluzione del prestito con il Chelsea si procederà poi al trasferimento a titolo definitivo all'Adana. In settimana le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto di tre anni a 3 milioni di euro più bonus alla firma.