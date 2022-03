Si ricompone in cielo il triumvirato che guidò la Lazio al primo scudetto. Ieri mattina Pino Wilson ha raggiunto Giorgio Chinaglia e Tommaso Maestrelli e insieme a loro adesso giacerà in eterno. Il capitano della squadra Campione d'Italia '74 sarà infatti sepolto nel cimitero di Prima Porta a Roma, nella tomba della famiglia dell'allenatore di quella banda. La stessa dove già dal 2012 ha trovato posto anche l'attaccante. Così, nell'immaginario collettivo del mondo biancoceleste, Er Maestro, Long John e Il Capitano saranno di nuovo simbolicamente riuniti e riposeranno in pace, dopo aver regalato ad una generazione di laziali la gioia più grande della loro vita.