IL TABELLINO

Ilriparte in forma sperimentale, ma non brilla nella prima amichevole invernale:, in una prova tutt'altro che convincente da parte dei rossoneri. A segno, ma decisivo l'ingresso negli ultimi 20 minuti di gioco dei Primavera:pareggia, decide poi la rete di, centrocampista classe 2005 fresco di rinnovo e gestito da Ted Dimvula, avvocato che rappresenta anche gli interessi di Rafael Leao.- Stefano Pioli deve fare i conti con tante assenze legate anche ai Mondiali in corso in Qatar e vara una formazione sperimentale, con la. I ritmi restano bassi e ad andare in vantaggio è clamorosamente il Lumezzane:. Il Milan fatica a reagire, complice anche una coppia offensiva (Rebic-Origi) decisamente sotto tono. Il croato e Tonali effettuano le uniche conclusioni verso la porta. Nella ripresa i rossoneri provano con Pobega, ma per trovare il pareggio devono aspettare il 51':. Il pareggio, però, dura poco, perché al 54'. Origi sciupa un'altra occasione, Pioli cambia e manda in campo un undici con Kalulu, Thiaw, Lazetic e tutti primavera. La mossa paga, perché il Milan ribalta la partita:. Vittoria a fatica dunque e indicazioni per Pioli in vista del ritiro a Dubai.: 10' Spini (L), 51' Adli (M), 54' Mauri (L), 68' Alesi (M), 78' Eletu (M).: Tatarusanu (dal 41' Mirante); Bakoune, Gabbia (dal 61' Kalulu), Tomori (dal 61' Thiaw); Adli (dal 61' Bozzolan), Krunic (dal 61' Foglio), Tonali (dal 61' Eletu), Vranckx (dal 61' Gala), Pobega (dal 61' Alesi); Rebic (dal 61' Lazetic), Origi (dal 61' El Hilali).: Pioli.: Pisoni, Tomas, Calì, Alessandro, Spini, Pesce, Parodi, Poledri, Parravicini, Tortellim Regazzetti.: Filigheddu, Rigo, Antonelli, Pogliano, Forte, Mauri, Scanzi, Squazroni, Sperti.: Franzini.