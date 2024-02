Adli ha ragione: è un giocatore da Milan

Daniele Longo

Il Milan meritava i tre punti contro l’Atalanta per come ha approcciato alla gara e per la conduzione per tutti i 95 minuti di gara. Più offensivi e coraggiosi i rossoneri rispetto a una Dea che ha dato l’impressione di voler tornare a Bergamo con un punto che muove la classifica. La scelta di Pioli di puntare su Adli e non Reijnders ha portato i suoi dividendi perché l’ex Bordeaux è stato bravo in fase di transizione soffocando i tentativi nerazzurri di provare a fare male attaccando centralmente il Diavolo.



RISCATTO IMMEDIATO - Non è importante quante volte un giocatore cade ma quanto poco tempo ci mette a rialzarsi. In questo aspetto Adli non è secondo a nessuno nella rosa rossonera. Contro il Monza era stato tra i peggiori in campo senza ombra di dubbio. Sette giorni dopo, e con una settimana di lavoro fatta alla grande, Adli è sceso in campo con una determinazione feroce e produttiva. Si tratta dell’ennesimo segnale di un ragazzo che mette sempre il proprio meglio pur di andare oltre i propri limiti.



DA MILAN- “Dopo Monza volevo dimostrare di poter giocare nel Milan” le parole di Adli a DAZN nel post-partita. Yacine ha dimostrato proprio questo aspetto. Certamente non solo stasera ma in tutta la stagione. L’utilità del francese è sotto gli occhi di tutti: è l’unica alternativa a Reijnders, da regista ha giocato delle ottime gare e sa fare gruppo. Un giocatore importante, un giocatore da Milan.