Nel corso della notte a New York si è tenuto il Victoria's Secret Fashion Show 2018, lo show della casa di intimo più famosa al mondo per presentare la nuova collezione invernale. Uno show da molti ritenuto sottotono, ma che ha lasciato l'amaro in bocca per una notizia inaspettata e che, probabilmente, segna la fine di un'era. L'era caratterizzata dalle sfilate di Adriana Lima, la splendida modella brasiliana che, nella notte americana, ha annunciato di aver "appeso le ali al chiodo" all'età di 37 anni. Un'addio in lacrime e in passerella che vogliamo celebrare mostrandovi Adriana in tutta la sua bellezza con alcuni degli scatti più belli della notte nella nostra gallery.