Novità per Adriano. Secondo quanto raccontano le voci di gossip in Brasile, l'ex Inter ha vissuto una nuova pagina del suo complicato rapporto sentimentale con l'ormai ex moglie. Il matrimonio con Micaela Mesquita è durato soli 24 giorni dalle nozze, ma le polemiche non si spengono.



In occasione del suo 41esimo compleanno, Adriano ha festeggiato a bordo di uno yacht, con bottiglie di champagne e in compagnia di una nuova donna, tale Raquel Bastos. Inevitabile la reazione dell’ex moglie: “Ah, che carino! Ti auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami i documenti per il divorzio. Anche quando siamo lontani, non dimentico mai la data di oggi. Buon compleanno! Possa tu idiota avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai ferito, ti auguro il meglio”.