Adriano, ex attaccante dell'Inter, affida a FcInternews un messaggio di congratulazioni per lo scudetto dei nerazzurri: "​Sono molto felice che l’Inter abbia conquistato lo scudetto. Ho brindato con la mia famiglia per il tricolore conquistato, è stato bellissimo. Mando un abbraccio a Lukaku, lui è un fenomeno come calciatore e anche una persona meravigliosa. Romelu lo sa, gli ho telefonato di recente proprio per complimentarmi con lui e fargli gli auguri".