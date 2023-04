ha lasciato il segno, nel bene e nel male, con le maglia di Parma, Inter e Roma, nel nostro campionato. E il testimone del bomber brasiliano oggi sta finalmente passando di mano. Anche il figlio, 16 anni, gioca infatti a calcio e nello stesso ruolo del padre con prestazioni che, nonostante la giovane età, hanno già lasciato il segno.. Ecco il comunicato :"Il legame dell'atleta sedicenne con il club durerà fino a dicembre 2026. Adriano è arrivato alla base di Leão da Serra nella prima metà del 2022, dopo essere passato per Grêmio FBPA e Boavista SC. Difendendo i colori del Clube Mais Querido de Petrópolis, il centravanti ha messo a segno l'incredibile cifra di 20 gol in 27 partite giocate nei campionati giovanili. In evidenza per il premio di vice capocannoniere della Serie A2 Under 17 di Stato, lo scorso anno, con 11 gol in 14 partite"