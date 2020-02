. Una mina vagante, perché la Roma è molto soddisfatta del rendimento del difensore inglese preso in prestito dal Manchester United che non ha nessuna intenzione di regalarlo a giugno: l'idea di, la dirigenza dei Red Devils ha alzato il tiro dopo le sue ottime prestazioni e per questo, ma spuntano voci continue sul futuro del centrale. Compresa una candidatura dellarilanciata dall'Inghilterra con grande forza nelle ultime ore.- Da parte propria, la. Perché Chris compirà 31 anni a novembre, non c'è intenzione di fare un grosso investimento su di lui specialmente se sulla panchina rimarrà Maurizio Sarri che preferisce difensori diversi per caratteristiche rispetto all'impulsività ed esplosività dell'inglese. In più, il. Smalling può essere un affare, ma la Roma non ha intenzione di mollare. E la Juve non si posiziona in prima fila.