Ag. Alcaraz: 'Come è nato l'affare con la Juventus e come funziona la penale se non gioca, vi racconto tutto'

Redazione CM

L'agente FIFA Sebastian Lopez, che ha curato il passaggio del centrocampista argentino Carlos Alcaraz dal Southampton alla Juventus in prestito con diritto di riscatto, ha parlato ad AS spiegando nel dettaglio come è nato l'affare e come funziona la particolare penale in relazione all'impiego del giocatore.



"Era fine gennaio, avevamo già chiesto alla società di essere ceduti per giocare di più e avevamo alcune opzioni con il Nottingham, con il Lione e con il Marsiglia. E si stava parlando anche con gente dell'Everton. La domenica prima della chiusura del mercato sono andato a Londra per esplorare tutte queste opzioni e nel mezzo mi ha chiamato la Juventus. Sono andato così dal Southampton e abbiamo stabilito le condizioni di uscita. Lunedì sera ho chiamato al telefono la Juventus che mi ha promesso che avrebbe presentato un'offerta il giorno dopo. Fu così: alle 8.30, ho ricevuto sul cellulare un'offerta ufficiale della Juventus e in un giorno abbiamo effettuato l'operazione".



CONDIZIONI - "Un prestito oneroso più una penale che si attiva se il giocatore disputa meno del 30% dei minuti complessivi. Diminuisce al punto che la penalità è pari a zero se gioca oltre il 60%. Il riscatto? Non so cosa potrà accadere".



In questo momento, Alcaraz è ai box per via di una lesione a carico del bicipite femorale che gli ha impedito di giocare nell'ultima partita contro l'Atalanta. Salterà anche la prossima contro il Genoa, mentre dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta, per la 30esima giornata di campionato. La cifra del riscatto è fissata a poco meno di 49,5 milioni di euro e può aumentare in base al raggiungimento di obiettivi prefissati.