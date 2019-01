Cristiano Biraghi e il Milan, non è ancora stata scritta la parola fine. La conferma arriva dall'agente del terzino della Fiorentina Mario Giuffredi che, a Telelombardia, parla anche di Andrea Conti, suo assistito già in rossonero: "Conti? Il nostro obiettivo era quello di tornare in campo nel 2018 e ce l’abbiamo fatta. È stato acquistato per essere un titolare e vuole tornare protagonista. Ci vuole tempo e condizione ottimale dopo 15 mesi di agonia. Biraghi-Milan? I discorsi non sono mai chiusi. In estate si è parlato con Mirabelli e Gattuso poi la dirigenza è cambiata...".