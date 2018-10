Intervistato da Omnisport, l'agente di Usain Bolt ha confermato il no al contratto biennale proposto da La Valletta: "C'è grande interesse in Bolt che gioca a calcio - spiega Ricky Simms - Siamo regolarmente contattati da club di tutto il mondo. La differenza rispetto all'ultima offerta è che quella è stata fatta dai media. Posso confermare che Usain non vuole cogliere l'opportunità a Malta".