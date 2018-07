Oscar Damiani, agente tra gli altri di Davide Calabria, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc svelando un retroscena di mercato riguardante il suo assistito.



Queste le sue parole: "Calabria? Prima di rinnovare il contratto con il Milan ci furono dei contatti col Napoli, Giuntoli era interessato, ci furono delle avances, ma alla fine abbiamo rinnovato con i rossoneri e non si muoverà da Milan. Benzema al Napoli? Sarebbe interessante ma credo sia una trattativa difficile considerati i costi, anche perchè se va via Ronaldo poi il Real si troverebbe con due attaccanti in meno, e in giro non è che ci sono tutti questi attaccanti da Real".