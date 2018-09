Da Radiosei arrivano le parole dell'agente del difensore classe 2001 del Santos Gustavo Cipriano, finito nel mirino della Lazio: "Cipriano ha sognato la Lazio per tutta l’estate e continua a sognarla, ma adesso è concentrato sul Santos. Spera di esordire in prima squadra, il resto si vedrà nei prossimi mesi. Confermo che in estate abbiamo trattato con la Lazio, ma il Santos crede molto nel ragazzo e non se n’è voluto privare. Caratteristiche? È veloce, intelligente tatticamente e ha lo status da comunitario. Vedremo cosa accadrà nella prossima finestra di mercato".