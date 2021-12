Il suo passaggio dal Gent alnel corso dell'estate 2020 aveva lasciato tutti sorpresi perché suc'era la corte di tanti top club di tutta Europa. Il club francese vinse tutta la concorrenza per l'attaccante classe 2000 versando al club belgatutti e subito, assicurandosi le sue prestazioni fino al 30 giugno 2025. Con lui è arrivata la vittoria del campionato francese, la qualificazione alla Champions e ora anche il passaggio agli ottavi di finale,(nato a Brooklyn e quindi anche con passaporto statunitense),Jonathan Davidpensa in grande eai microfoni del podcast So Soccer:Di certo, spetterà al Lille fare il prezzo. Lui sa di essere uno dei migliori attaccanti al mondo e che deve imparare a gestire questa pressione. Adesso la testa è tutta rivolta al Lille e a chiudere nel migliore dei modi la stagione qui in Francia,La Premier è un'ottima opzione, ma sarebbe a suo agio anche nella Liga e non escludiamo nulla, nemmeno il PSG oAmbizioni importanti, che ovviamente spingono in alto sia il costo del suo cartellino che quello del suo ingaggio e competere con le big di Premier e Liga non sarà semplice. Tuttavia,quando entrambi i club andranno sul mercato alla ricerca di un centravanti.