Donato Orgnoni, procuratore di Mattia De Sciglio, è stato contattato da Sportitalia in merito alle voci di un interessamento verso il suo assistito da parte di diversi club della Liga. Orgnoni ha voluto però tagliare corto: "De Sciglio nel mirino di Valencia, Siviglia e Villarreal? Sono solamente voci". Il terzino è arrivato tre anni fa dal Milan per 12 milioni di euro, e ora anche lui è coinvolto nei numerosi rumors del mercato in uscita della Juventus. Anche se l'agente, come abbiamo appena visto, sembra voler smentire.