Andrea D'Amico, uno degli agenti di Nicolò Fagioli, parla a Tuttosport a due giorni dall'esordio in Serie A del suo assistito: "Un momento importante, siamo tutti contenti perché abbiamo avuto fiducia nel progetto della Juve e il club è stato perfetto. I dirigenti bianconeri, già da qualche anno, avevano le idee chiarissime sul percorso da far svolgere a Nicolò. L'idea era quello di inserirlo gradualmente in prima squadra e così è stato: dagli allenamento con Cristiano Ronaldo e gli altri campioni, all'esordio in coppa Italia fino all'ingresso contro il Crotone. La Juventus aveva le idee chiare e noi, la famiglia e il ragazzo abbiamo condiviso con la società ogni passo".



SUL MERCATO - "Per la Juve non è mai stato sul mercato. I dirigenti, grazie alla seconda squadra, hanno preferito far crescere Fagioli in casa e penso sia stata la scelta migliore. L'esperienza con l'Under 23 è stata molto formativa, soprattutto da un punto di vista fisico: giocare in Serie C tempra e riduce il salto dalla Primavera alla Serie A".