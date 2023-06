L'agente di Wilfried Gnonto, Claudio Vigorelli, ha parlato del futuro dell'attaccante dopo la retrocessione col Leeds. In Italia il suo profilo è seguito da molti club, l'ultimo in ordine di tempo è la Fiorentina: "Siamo concentrati sull'Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l'esperienza in Premier League fantastica l'idea sarebbe quella di continuare in quella direzione".



SONDAGGI - Se la direzione prevista da Vigorelli e Gnonto è quella di proseguire in Premier League - con Everton e Liverpool che hanno messo gli occhi sul giocatore dopo la retrocessione del Leeds - ecco che, anche in Serie A, alcuni club hanno chiesto informazioni: Fiorentina su tutti ma anche il Milan sta valutando il suo profilo.