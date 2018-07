Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, nel giorno del compleanno del capitano del Napoli: "Il mio rapporto con Hamsik? Siamo amici, l'ho conosciuto quando giocava ancora da non professionista e l'ho portato dalla Slovacchia a Brescia. Il più bel ricordo di Hamsik? Uno dei momenti migliori è stato il trasferimento al Napoli e tutte le grandi partite di Hamsik con la maglia del Napoli, le partite di Champions. I miei auguri per lui? Speso solo che non si faccia mai male. Ancelotti? Sa che deve cooperare con il tecnico, cercherà di fare il massimo per la squadra, come sempre. Il suo nuovo ruolo da regista? Potrebbe essere la miglior posizione per la sua carriera al momento. Nel Brescia ed in Nazionale ha già giocato come regista, quindi siamo sicuri che possa fare bene. Un rinnovo a vita per il compleanno? In questa fase potrebbe essere un bel regalo, ma nulla è mai scontato, vuole giocare ancora tanto".