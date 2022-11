Martin Petras, uno dei membri dell'entourage di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità di un ritorno al Napoli, magari in un ruolo da dirigente.



DIRIGENTE - "Se ne parla spesso di un ritorno a Napoli di Hamsik da dirigente. Il Trabzonspor gli ha offerto il rinnovo di tre anni, in Turchia vorrebbero trattenerlo. Lui sta valutando il futuro con tranquillità, e ovviamente un ritorno in azzurro non gli dispiacerebbe. Il Ct della Slovacchia Calzona vorrebbe affidargli un ruolo in nazionale. Sapremo di più nelle prossime settimane".