La moglie e procuratrice dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, Wanda Nara, torna a far parlare della situazione del marito con un post criptico su Instagram. La didascalia sotto una foto che la ritrae su una pista d'atterraggio con un jet sullo sfondo recita: "Mentre aspetti quello che mai arriverà, ecco che appare ciò che meno ti aspettavi".



NESSUN APPUNTAMENTO PER IL RINNOVO - Pronto il collegamento, in tempi di incertezza sul rinnovo di Icardi con l'Inter: numerose le frecciatine social, con Wanda che spesso è ricorsa a questo metodo per mandare messaggi sulla situazione. Ieri Wanda e Icardi erano a Roma, accompagnati da alcuni membri della comunicazione dell'Inter, per la registrazione di una puntata di "C’è posta per te". Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le parti per approfondire la questione rinnovo, ma ancora non è stata fissata una data precisa.