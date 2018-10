Giampiero Pocetta, agente di Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del futuro dell'attaccante fresco di rinnovo con la Lazio fino al 30 giungo 2023: "Per Lotito è quasi un figlio, il rinnovo è stato spontaneo. Ringrazio la società per lo sforzo fatto"



IL MILAN - "L'interesse del Milan era cosa risaputa, ma Ciro è sempre stato concentrato sulla Lazio"



RESTA A VITA - "Rest a vita? Nel calcio o nella vita non si può mai dire, di sicuro se ci saranno Lotito, Tare e tutto l'ambiente Lazio le porte per Ciro saranno sempre aperte. Se un giorno dovesse fare l'allenatore delle giovanili, il direttore sportivo sicuramente lì avrà le porte aperte. Ciro li ha conquistati perchè dà sempre l'anima e ha dato l'anima per la Lazio".



PROGETTI - "È calcio e si gioca anche per guadagnare e quanto fatto dalla Lazio è un riconoscimento importante. Se rimarrà per 20 anni o andrà via fra 3 questo solo dio lo sa".



OBIETTIVO GOL - "Lo stimolo importante per lui non è la classifica cannonieri. Diciamo che gli stimoli si trovano da soli anche perchè c'è Ronaldo quest'anno in Serie A e gli stimoli ci sono. Fare meglio di Ronaldo, di Icardi, anche di Piatek che sta facendo benissimo".