L'Inter pensa a un vice Lukaku per gennaio e tra i nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane c'è anche Kevin Lasagna. L'agente dell'attaccante dell'Udinese, Massimo Biraschi, commenta le indiscrezioni a FcInterNews.it: "Ho letto anche io questo accostamento di mercato... Non so da dove sia uscita e quale sia la fonte. Non ho notizie in merito al momento e faccio fatica a commentare, io non sento l’Inter da un po’... Se Marotta e Ausilio chiamassero? Certamente farebbe piacere. Kevin fatto un percorso importante dalla Serie D alla Serie A arrivando fino alla Nazionale in questi anni. Sarebbe il coronamento della carriera. Non si potrebbe sperare di meglio. Lasagna ha un contratto fino al 2023 con l’Udinese. Vediamo quello che succede nelle prossime partite e poi si valuterà il tutto".