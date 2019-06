L'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, commenta a Passioneinter.com le voci sull'interesse del Barcellona per l'attaccante dell'Inter: "Lautaro sta disputando un'ottima Copa America, per fortuna. Ho sentito le voci sul Barcellona, ma la verità è che nessuno ha parlato con noi. Ho sentito soltanto i rumors. Come risponderebbe l'Inter ad un'offerta del Barcellona? Non ho idea di come si comporterebbe l'Inter, bisogna chiedere a loro. Se è felice a Milano? Non posso parlare per lui. Al momento nessuno ci ha chiamati per parlare del rinnovo".