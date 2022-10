Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha parlato a SerieANews.com del futuro dell'esterno austriaco, in prestito al Torino dall'Inter: "Ho parlato con lui questa mattina. È pronto per il derby di domani, ama giocare partite del genere, con tifosi così appassionati. Mi ha raccontato che hanno un buon presentimento, nel gruppo sono convinti di poter vincere contro la Juventus. Detto questo, Valentino e tutto il Toro sanno bene che dovranno fare attenzione alla reazione dei bianconeri. La Juventus resta un top team e il Torino sa che questo loro momento di flessione non può durare per sempre. Detto questo, sono fiduciosi di poter fare un grande risultato domani. Vogliono vincere il derby. Riscatto? Il Torino ha un'opzione per poter riscattare il cartellino di Valentino. Il ragazzo sta facendo bene, non è ancora al 100% del suo potenziale ma sta facendo già molto bene. Con l'aumentare delle partite sta aumentando minuti e autostima. Vedremo poi alla fine della stagione cosa succederà e cosa decideranno Inter e Torino".



MULDUR - Hagmayr ha parlato anche di un altro suo assistito, Mert Muldur del Sassuolo: " stato davvero sfortunato quest'anno. Si è rotto la caviglia pochi secondi dopo la prima gara di campionato. È stato incredibile, ma ora sta lavorando per tornare in campo il prima possibile e recuperare. Nella seconda parte della stagione, sono sicuro che mostrerà tutto il suo valore e poi vedremo quali saranno i suoi desideri e la sua volontà. E nel caso potremmo valutare anche un trasferimento, d'accordo con il club".