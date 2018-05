Il valzer dei bomber è pronto a partire. Da Higuain a Icardi, passando per Morata e Benzema, sono tanti gli attaccanti dei top club europei che possono cambiare maglia nella prossima estate. A questa lista è pronto ad aggiungersi anche Robert Lewandowski, come annunciato dal suo agente, Pini Zahavi, alla Bild: "Robert ha deciso, sente il bisogno di cambiare e affrontare nuove sfide".



'VIA DAL BAYERN' - Parole chiare, che sembrano mettere fine all'esperienza del centravanti polacco in Baviera: "Abbiamo già avvisato i dirigenti del Bayern, sanno tutto. Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo. Hoeness e Rummenigge hanno una grande esperienza, dovrebbero capire la situazione".



DAL REAL AL CHELSEA - Dichiarazioni che, ovviamente, faranno partire un'asta internazionale. Il Real Madrid lo segue da tempo e, col futuro di Benzema sempre in bilico, presto potrebbe passare all'azione. Il Paris Saint-Germain in passato è stato vicino al polacco, il cui arrivo è però subordinato alla partenza di Cavani, mentre chi non avrebbe bisogno di cessioni è il Chelsea, a caccia di un nuovo attaccante e con anche Icardi e Higuain nella propria lista di obiettivi. Un'ultima suggestione, infine, riguarda la Juventus, proprio in caso di addio al Pipita: i rapporti col Bayern sono ottimi e negli ultimi anni hanno portato a tante operazioni (Vidal, Coman, Benatia e Douglas Costa, per citarne qualcuna).