L'Inter non vuole fermarsi e dopo Nainggolan, che arriverà a Milano la prossima settimana, ha messo nel mirino Malcom. L'esterno brasiliano lascerà il Bordeaux in questa estate e i nerazzurri stanno trattando col club francese, che chiede 40 milioni di euro. L'agente del classe '97, Fernando Garcia, ha parlato a fcinter1908, facendo il punto su questo affare: "Qualsiasi giocatore al mondo accetterebbe subito l'Inter, ma i nerazzurri e il Bordeaux devono ancora trovare un accordo. Finché questo non c'è, non possiamo chiudere l'intesa con il giocatore".



SUL TRASFERIMENTO - "Il Bordeaux vuole cederlo a titolo definitivo? Sì, è quella l'intenzione del club. Se è fattibile un'operazione in prestito con diritto di riscatto? Questo lo dovete chiedere al Bordeaux, io non so se possa essere una formula che li accontenta. Escludo il prestito semplice, non escludo invece un prestito con obbligo di riscatto".