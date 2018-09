Proposto in estate all'Inter, Maximiliano Meza è rimasto all'Independiente nonostante le numerose offerte arrivate al club argentino. L'agente del classe 1992, Sergio Carrizo, ha parlato del futuro del calciatore ai microfoni di FC Inter News: "Per prima cosa vorrei sottolineare di essere l’unico procuratore del ragazzo (rumors parlavano di Simonian in Italia, ndr). Lo rappresento da quando aveva 14 anni. Da solo e per via esclusiva. Posso dire che è rimasto in Argentina per vincere la Suruga (Copa Sudamericana, ndr) come è già successo e di arrivare in Libertadores".



SULL'INTER - "Ausilio non me l'ha mai chiesto. Futuro all'Inter? Si potrebbe certamente discutere. Si tratta di un club enorme per un crack come il mio assistito. E attenzione, sono arrivate tantissime offerte per lui quest’estate. Nessuna si è concretizzata. Ma ne arriveranno altre alla fine di quest’anno".