Kylian Mbappé e il Real Madrid, un binomi che, prima o poi, si vedrà sfrecciare sul prato verde del Bernabeu. La stella del Paris Saint-Germain è il sogno di Zinedine Zidane per l'attacco, mentre la maglia delle Merengues è il sogno di questo ragazzo esploso nel Monaco, campione del mondo con la Francia, cresciuto col mito di Ronaldo e Zidane.



'VUOLE IL REAL' - L'agente del classe '98, Yvan Le Mee, esce allo scoperto sulle pagine di Marca, facendo sapere che nel futuro del numero 7 del PSG ci sarà, in qualche modo, il Real Madrid: "Mbappé vuole giocare per il Real Madrid. ​In un contesto normale, si poteva pensare che avrebbe firmato questa estate, ma ora (a causa dell’emergenza coronavirus, ndr) non si possono pagare 300 milioni. Kylian vuole stare con il suo idolo Zidane e diventerà il miglior 9 al mondo".