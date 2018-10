Il rinnovo di contratto con la Lazio è arrivato ufficialmente e ha spostato la scadenza dei precedenti accordi al 30 giugno 2023. Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic non sarà però alla Lazio perchè il suo agente, Mateja Kezman, intervistato dal Corriere dello Sport ha ribadito come il prolungamento contrattuale sia servito, principalmente, a ricompensare il giocatore con un ingaggio importante e non a blindarlo per sempre.



IL RINNOVO - "Siamo tutti contenti che Sergej giochi ancora nella Lazio. E guardiamo con ottimismo alla stagione che è iniziata, può regalare grandi soddisfazioni. La società ha progetti solidi, ambisce a grandi traguardi nazionali e internazionali, è in continua crescita".



LA SCELTA DI RESTARE - "Sergej è molto felice nella Lazio, l’ho detto più volte e lo ribadisco. Indossa la maglia biancoceleste già da 3 anni e ama il club che l’ha portato in Italia. Così come ama i suoi tifosi e i suoi compagni di squadra. Se è rimasto è perché crede in questi colori».



OFFERTE TOP - "Milan, PSG, Manchester United, chi ha fatto l'offerta più alta? Ho già detto molte volte che abbiamo ricevuto molte offerte, ma l’idea di Lotito e Tare, fin dall’inizio, era provare a tenere Milinkovic ancora per un anno, era capire quale fosse il modo per riuscirci. Abbiamo lavorato su questo aspetto e alla fine Sergej s’è detto molto felice di restare per un’altra stagione"



IL PREZZO - "Sarà la Lazio a fissare il prezzo? Naturalmente sarà così! Parleremo e decideremo insieme alla Lazio il futuro di Sergej. Con la Lazio c’è stata intesa, nessuno ha parlato di clausola".