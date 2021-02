Sergiy Serebrennikov, agente del terzino della Dinamo Kiev Vitalij Mykolenko, apre a una nuova trattativa con il Napoli: "Mykolenko? In estate c’era interesse da parte di tanti club, è un ragazzo molto bravo che potrebbe adattarsi ad ogni club in Serie A. Dire che eravamo vicini al Napoli non è molto corretto, non c’è stata una discussione così approfondita.



Riaprire i discorsi col Napoli? Lo spero, Vitalij è pronto per trasferirsi in un nuovo campionato, che sia la Premier League oppure la Serie A: è giunto al momento della carriera in cui può provare una nuova esperienza dopo la Dinamo Kiev.



Napoli? Un club speciale, un grande club con tradizione. Sono sicuro che abbia le qualità per giocare in qualsiasi squadra italiana, è pronto per una squadra come quella azzurra", ha detto a 'Calcio Napoli 24 Live' su CalcioNapoli24 TV.