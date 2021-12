Intervistato da 1 Station Radio, Oscar Bentancourt, l'agente del centrocampista del Cagliari Naithan Nandez, ha parlato del futuro del suo assistito che piace a Inter e Napoli: "Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nahitan. Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto: sul ragazzo non ci sono novità di mercato".