Marko Naletilic, agente del centrocampista classe '95 dell'Atalanta Mario Pasalic ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del suo assistito: "Se l'Atalanta vuole, noi ci siamo. Il prezzo per il riscatto è stabilito, ma la nostra volontà è chiara. Non esiste posto migliore per crescere. Se la società vuole puntare su Mario, c'è totale apertura".