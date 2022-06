Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Matteo Politano, si è espresso in merito al futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Marte: "Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e Giuntoli perché il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se arrivasse qualche offerta, Politano la prenderebbe in considerazione. Se non dovessero arrivare, resterà a Napoli e lo farà con la testa giusta. Valencia? Gattuso lo stima e si tratta di una bellissima piazza, ma potrebbe anche restare in Italia".