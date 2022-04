Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, ha confermato a 1 Station Radio che il portiere cresciuto nel vivaio nerazzurro a fine anno andrà via: "Handanovic fa sempre delle prestazioni di livello, Radu il prossimo anno andrà in un’altra squadra perché alla sua età non può attendere la sua occasione. Handanovic ha parato bene, niente da dire, ma l’Inter a centrocampo era ben organizzata”.