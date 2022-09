, agente dell’attaccante in prestito dall'Inter all’Empoli, Matin Satriano, ha parlato a grandhotelcalciomercato dopo il gol segnato alla Salernitana svelando retroscena sul passaggio in Toscana e su i suoi progetti futuri.“Ci ho parlato dopo la partita, ovviamente è molto felice perché stava giocando molto bene nelle ultime gare, ma era difficile segnare. Quando ha un’occasione, lui segna, come è accaduto ieri”, così"“C’erano alcune squadre interessate in Francia, Inghilterra e Italia, ma l’Empoli è famoso per aiutare i giovani a crescere. Inoltre, Martin era molto felice per il fatto di poter fare tutta la preparazione con una squadra. Ho parlato con il Nizza e il Southampton prima dell’inizio del mercato estivo, perché lo avevano seguito e credo che continueranno a farlo se continua così, ma niente di concreto”.MONDIALE - “Arriva da un’esperienza di sei mesi nel Brest in Ligue 1 dove ha segnato 4 gol e altri gli sono stati annullati dal VAR purtroppo. All’Empoli sta bene e soprattutto in questo momento della sua carriera nel quale deve esplodere è importante che giochi, visto che c’è il Mondiale a novembre: spero possa continuare a giocare quasi tutte le partite da titolare e che possa continuare a segnare per avere l’occasione di essere convocato”.“Ha già debuttato in Prima Squadra lo scorso anno. Si tratta di un club molto grande che ha attaccanti importanti, ma nella sua testa c’è l’obiettivo di migliorare quotidianamente e sperare un giorno di essere il 9 dell’Inter”.