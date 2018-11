L'agente di Nicolae Stanciu, Anamaria Prodan, ha parlato ai microfoni di FCInterNews dell'interesse di molti club europei - tra cui Milan e Inter - per il rumeno classe 1993 dello Sparta Praga: "Nicolae è un calciatore vero, uno street player, che ama il gioco. Intelligente nei modi. Playmaker e leader in campo. In poche parole parliamo di un giocatore incredibile, con un carattere unico. Stanciu è felice allo Sparta e ama il club. Il suo obiettivo è di aggiudicarsi il campionato e di battere lo Slavia nella partita di domenica. Di altre squadre non parliamo per il momento. Posso però affermare che potrebbe giocare in qualsiasi campionato ed è pronto per questo. Adesso le sue abilità sono al servizio dello Sparta e lui è concentrato sulla sua squadra. Il resto si vedrà. Se la società decidesse di cederlo, allora noi sceglieremo un club dove potrà brillare".