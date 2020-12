Il suo passaggio al Lipsia si è da poco concluso, ma nel corso dell'intervista concessa al podcast here we go l'agente di Dominik Szoboszlai, Matyas Esterhazy ha parlato apertamente della trattativa con il Milan, lasciando uno spiraglio per il futuro.



LIPSIA - “Abbiamo scelto il Lipsia perché Dominik vuole avere un percorso di crescita ed essere protagonista, in più un manager come Nagelsmann fa la differenza".



MILAN - "Il Milan è uno dei club migliori al mondo. Stanno costruendo una squadra con giovani talenti e un management fantastico. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno entrambi una grande visione del club e del mercato".



FUTURO - "Sono onorato di averli incontrati e di conoscerli. Gli auguro il meglio e magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo…”.