Ag. Thiago Motta: 'Addio fra Allegri e la Juventus? I sentori ci sono, ma se vincesse la Coppa Italia...'

18 minuti fa



Dario Canovi, decano fra gli agenti e storico procuratore insieme al figlio dell'attuale allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato a TopCalcio24 del futuro di una delle panchine più importanti a cui l'ex centrocampista dell'Inter è stato accostato e con cui sta trattando in questi mesi, quella della Juventus.



In particolare Canovi ha detto la sua su quello che potrebbe essere l'addio di Massimiliano Allegri alla società bianconera dando anche un indizio sulla qualità vincente di Thiago Motta.



Queste le sue parole: "Se è finita tra Allegri e la Juventus? Mi sembra che i sentori ci siano e che in effetti si possa cambiare. Ci sono troppe voci che dicono questo e di solito nel calcio quando le voci si ripetono sono abbastanza vere. Certo, se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e andare avanti in Champions League sarà difficile cambiarlo. Una qualità di Thiago Motta? Convincere i propri giocatori che le sue idee sono quelle giuste".