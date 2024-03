Ag. Tomori: 'Non vuole lasciare il Milan, ma può fare un passo in avanti in futuro'

Redazione CM

Viktor Kolar, direttore dell'agenzia Sport Invest che, fra gli altri, ha in mano la procura del difensore del Milan Fikayo Tomori, ha parlato al portale sport.cz toccando anche il tema legato al futuro del centrale inglese: "Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Milan, specie in un momento di difficoltà del club. Fikayo però ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene, verrà cercato, è normale".



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'agente dell’ex difensore del Chelsea ha ricevuto molte telefonate da parte di top club europei negli ultimi mesi, con diverse società che si sono interessati alla sua situazione contrattuale. Il giocatore, il cui accordo con la formazione di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giungo 2027, ha una valutazione molto alta, oscillante fra almeno i 40 ed i 50 milioni di euro.