“E’ fondamentale andare più avanti possibile in Europa League. Poi si vedrà ad un certo punto della stagione quanto il Milan potrà arrivare in là. È importantissimo partecipare e fare bene. La rosa del Milan è stata costruita per essere allungata. Fare una competizione sola, più la Coppa Italia, sarebbe stato un grosso problema gestionale anche per l’allenatore perché oggi il Milan ha delle alternative molto credibili in panchina. L’Europa League è una vetrina importante, dà lustro, il Milan deve affrontarla al meglio perché la rosa ne ha bisogno”. Così Vitali, agente di Davide Calabria, ai microfoni di Milantv.