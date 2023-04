La carriera di Gavi potrebbe avere una svolta inaspettata. Secondo AS, nei prossimi giorni si svolgerà un nuovo incontro tra l'agente del giocatore, i genitori e la dirigenza del Chelsea per parlare di un trasferimento a Londra.



Il desiderio del giocatore, al momento, è quello di restare al Camp Nou, anche se i problemi finanziari del Barcellona potrebbero avere un'influenza non indifferente. Se è vero che Gavi ha rinnovato il contratto fino al 2026, è altrettanto vero che le scartoffie non sarebbero valide se il club Blaugrana non riuscisse a regolarizzare gli stipendi con il salary cap. In tal caso, il calciatore potrebbe liberarsi a zero.