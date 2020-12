Emerson Palmieri è ai margini del Chelsea. Per il terzino italo-brasiliano si parla molto di un ritorno in Italia, soprattutto all'Inter, che sta cercando un interprete analogo per la fascia sinistra. Il club inglese però non ha intenzione di cedere il classe 1994 a condizioni favorevoli per gli acquirenti o in prestito, come confermato dall'agente del calciatore della Nazionale di Roberto Mancini.



LE PAROLE DELL'AGENTE - Ecco le parole di Fernando Garcia a FCInternews.com:. "Emerson Palmieri all’Inter in prestito gratuito? Assolutamente no. Il Chelsea vuole eventualmente monetizzare la sua cessione. Non avere liquidità è un problema- Alcune squadre hanno già fatto dei sondaggi, ma non rivelo quali. Quanto costa? Non ne abbiamo parlato".